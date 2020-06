Dragh mu dhol-a-mach mhì-chneasta

Image copyright Donna Manson Image caption Thuirt Donna Manson gun deach innse do chuid de shaorannaich an EU a "dhol dhachaigh".

Rinn Àrd-Oifigear Comhairle na Gàidhealtachd càineadh air "dol-a-mach mì-chneasta" am measg chuid de mhuinntir na sgìre tro staing a' Choròna-bhìorais.

Dh'innis Donna Manson do Chomataidh ChOVID-19 aig Holyrood gun deach innse do chuid de shaorannaich an EU, a th' air a bhith a' fuireach san sgìre airson iomadh bliadhna, a "dhol dhachaigh".

Rinn Ms Manson cuideachd càineadh air daoine a bha a' cur phostairean an-àirde ag innse do luchd-turais agus do dhaoine aig a bheil an dàrna dachaigh fuireach air falbh.

Thuirt i gun robh teachdaireachd làidir nàiseanta air a bhith na cuideachadh airson stad a chur air an t-seòrsa thachartasan seo bho bhith a' fàs nas miosa.

"Tha mòran dhaoine à dùthchannan Eòrpach a' fuireach air a' Ghàidhealtachd agus tha iad air a bhith anns na coimhearsnachdan againn airson ùine fhada," thuirt Ms Manson.

"Tha sinn air faicinn cùisean mì-chneasta agus rudan grannda gan ràdh ri cuid mu bhith a' dol dhachaigh," thuirt i.

"Dh'adhbhraich sin dragh gum fàsadh an eas-aonachas sin gu bhith nas miosa.

"An rud a th' air a' Ghàidhealtachd a chumail ri chèile ge-tà, 's e na teachdaireachdan sìmplidh nàiseanta," thuirt i.