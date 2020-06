"Iomadh dùbhlan" ro Urras Nàiseanta na h-Alba

Image caption Tha Àraich agus Ionad-Tadhail Bhlàr Chùil Lodair am measg na th' aig an NTS air a' Ghàidhealtachd.

Thuirt Urras Nàiseanta na h-Alba gu bheil iomadh dùbhlan romhpa fhathast, a dh'aindeoin is gu bheil gnìomhachas na turasachd gus fosgladh an ath-mhìos.

Tha an t-Urras ag ràdh gu bheil iad air £28 millean not a chall ri linn a' Choròna-bhìorais is ceistean a' leantainn mu na ceudan de chosnaidhean.

Dh'innis an t-Urras air a' mhìos seo chaidh gum faodadh gun caill còrr is 400 duine an cuid cosnaidh.

Chan eil an t-Urras an dùil gum fosgail cuid de na làraich às ùr am-bliadhna.

Tha Rùnaire na Turasachd ann an Alba, Fearghas Ewing, air a ràdh gum bu chòir dhan ghnìomhachas ullachadh a dhèanamh airson fosgladh às ùr am meadhan an Iuchair.

Suidheachadh doirbh

Thuirt an t-Urras ged a tha iad a' cur fàilte air adhartas le Covid-19, gu bheil iad fhathast ann an suidheachadh gu math doirbh.

"Tha sinn air timcheall air an dàrna leth dhen teachd a-steach againn a chall am bliadhna, timcheall air £28 millean not," thuirt Ceannard Glèidhteachais na buidhne, Stiùbhart Brooks.

"Tha sinn a' cur fàilte air a' naidheachd gum bi e comasach do dhaoine tadhal air na làraich againn a-rithist ach chan eil mi a' smaoineachadh gun urrainn dhuinn dèanamh suas airson na tha sinn air call.

"Tha mi den bheachd nach fhaic sinn mòran de luchd-turais à dùthchannan thall thairis, daoine air tursan bhusaichean.

"Seo nithean a tha gu math cudromach dhuinne, gu h-àraidh aig àitichean leithid Cùil Lodair.

"Ni sinn na làraich againn sàbhailte do dhaoine ach 's e dùbhlan a bhios ann," thuirt e.

Aig a cheart àm tha ath-chuinge air nochdadh airson obraichean aig an Urras a shàbhaladh.

Tha còrr is 4,000 duine air an ainm a chur ris thuige seo.