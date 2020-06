Prothaidean tràilleachd air Ghàidhealtachd

Image copyright JThomas/Geograph Image caption Carragh-cuimhne Ghleann Fhionnainn, a chaidh a thogail le airgead bho thràilleachd a rèir an eachdraiche an Dr Karly Kehoe.

Chaidh carragh-cuimhne Ghleann Fhionnainn a thogail le airgead a thàinig bho thùs à planntachadh ann an Iameuga.

Sin a rèir an eachdraiche an Dr. Karly Kehoe, a tha air bliadhnaichean a chur seachad a’ rannsachadh cheangalaichean eadar na Gàidheil agus gnìomhachas na tràilleachd.

Tha seo a’ tighinn agus iarrtas a’ fàs airson deasbad nas fharsainne mu dheidhinn mar a bha a’ Ghàidhealtachd air a ceangal ri gnìomhachas na tràilleachd, agus iomairtean Black Lives Matter a' leantainn air feadh an t-Saoghail.

Thuirt Urras Nàiseanta na h-Alba, leis a bheil làrach Ghleann Fhionnainn, nach aithne dhaibhsan mòran mun eachdraidh sin, ged a tha iad a' tòiseachadh air rannsachadh mu cheanglaichean eadar na h-àiteachan a tha nan cùram agus tràilleachd.

"Bidh mòran dhaoine a' dràibheadh seachad air cuimhneachan Ghleann Fhionnainn, no thèid iad suas thuige, ach 's e glè bheag aca a bheachdaicheas air mar a phàigheadh air a shon," thuirt an Dr. Kehoe.

Iameuga

"Ach ann an da-rìribh b' ann le mac fhir air an robh Alasdair Òir MacDhòmhnaill, agus an dèidh a bhàis, fhuair a mhac a h-uile rud a bh' aige mar dhìleab.

"B' ann stèidhichte air airgead a fhuair e ann an Iameuga a bha a h-uile rud a bha sin.

"Dh'fhalbh Alasdair Òir, mar a th' aig muinntir na sgìre air, a-mach gu Iameuga ann an 1745, choisinn e fortan, 's phòs e boireannach a bha, saoilidh mi, cuideachd gu math beartach.

"Leis gun robh an t-airgead aige fhèin aige a thuilleadh air an airgead aicese, bha e gu math math beartach nuair a thill e a dh'Alba.

"Bhàsaich ise mus do thill e a dh'Alba, 's phòs e boireannach eile.

"Bha triùir de theaghlach aca, ach bhàsaich dithis aca 's iad òg.

"B' e Alasdair Òg an aon phàiste aca a dh'fhàs suas.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Aithris Ruairidh MhicÌomhair : Connspaid mu charragh-cuimhne Ghleann Fhionghain.

"Nuair a fhuair e dìleab athar, bha e ag iarraidh cuimhneachan a thogail mar urram dha na càirdean aige a bh' air a bhith nan Seumasaich, gus a' chuimhne sin a chumail beò.

"Ach 's ann bho athair a thàinig an t-airgead a phàigh airson a' chuimhneachain - airgead a choisinn e uile ann an Iameuga," thuirt e.

Chan eil teagamh nach b' iad na h-uaislean a fhuair a' bhuannachd a bu mhotha bho a bhith an sàs ann an tràilleachd, leis gur ann acasan a b' fheàrr a bha cothrom.

Chan e ge-tà, nach deach beartas a' ghnìomhachais a sgaoileadh na b' fharsainne.

"Chì thu gun deach airgead a chur a dh'ionnsaigh Ospadal Rìoghail a' Chinn a Tuath, mar eisimpleir," thuirt an Dr. Kehoe.

"Tha iad a' toirt airgid gu dìreach do gu leòr de na h-acadamaidhean. Tha iad a' cur airgid dhachaigh an dèidh iarrtasan.

"Tha co-obraiche agam aig Oilthigh Ghlaschu, Sheila Kidd, cuideachd air mòran obrach a dhèanamh air seo, agus tha i air faighinn gun deach an t-airgead a chur a dh'ionnsaigh a' chiad fhaclair Gàidhlig a dhèanamh.

"Fhuair daoine taic bho chàirdean sa Charibbean airson am màl a phàigheadh, mar eisimpleir, no dìreach airson cumail a' dol.

"Mar sin, tha seo a' dol tro gach ìre den cho-chomann," thuirt i.

Baile Eoghain

Tha lorgan an airgid sin ri fhaicinn ann an àiteachan air feadh na Gàidhealtachd.

Chaidh Baile Eoghain, air taobh sear Rois, a stèidheachadh ann an 1807, le Alasdair Friseal, mar bhaile dhan fheadhainn a bha e air fuadachadh às na h-oighreachdan aige.

Fhuair Alasdair a chuid bheartais bho na planntachaidhean aige ann an Grenada.

Tha trì sràidean ann am Baile Eoghain air an ainmeachadh às dèidh phlanntachaidhean anns na h-Ìnnseachan an Iar.

Am beachd an eachdraiche an Dr Ùisdean MacIllinnean, tha tòrr a bharrachd oideachaidh a dhìth.

"Tha mi a' smaoineachadh gum feum e tòiseachadh le foghlam anns na sgoiltean anns a' chiad àite, ach dh'fhaodadh buidhnean poblach a bhith a' dèanamh tòrr a bharrachd," thuirt e.

"Mar eisimpleir, a bheil fhios aig clann sgoile Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis gun robh suas ri, ma 's math mo thuigse, 10% den chloinn-sgoile aig toiseach na 19mh Linne a' tighinn bhon Charibbean?

"Timcheall air sgìre Ghleann Fhionnainn, 's dòcha gu bheil gu leòr de dhaoine sa choimhearsnachd fiosrach air dè thachair.

"Ach dh'fhaodadh tu an uair sin coimhead air buidhnean leithid Oilthigh Ghlaschu - an aon bhuidhinn, tha mi a' smaoineachadh, a th' air oidhirp choileanta a dhèanamh air an t-seòrsa eachdraidh aca a thaobh tràilleachd a rannsachadh agus rudeigin a dhèanamh mu dheidhinn.

"Gabhaidh e dèanamh, ach cha tachair e ach beag air bheag mura tèid buidhnean poblach agus buidhnean eile an sàs anns a' chùis," thuirt e.