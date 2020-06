Eaconomaidh na h-Alba

Thuit 18.9% far luach toradh na h-Alba, an GDP, anns a' Ghiblean. 'S iad aoigheachd agus na h-ealain na roinnean as miosa a dh'fhulaing leis an Lockdown a thòisich aig deireadh a' Mhàirt. 'S e sin an tomhas as tràithe, ged a tha barrachd earbsa ann am figearan Riaghaltas na h-Alba airson nan trì mìosan aig toiseach na bliadhna, a chuir toradh na dùthcha sìos 2.5% - tha sin beagan a bharrachd air 2% air feadh na Rìoghachd Aonaichte air fad. Ach tha dùil gun cuir lùghdachadh eile san dàrna cairteal den bhliadhna eaconomaidh na h-Alba ann an crìonadh oifigeil.

An Atmhorachd

Agus tha an Atmhorachd air tuiteam gu 0.5% - an ìre as lugha ann an ceithir bliadhna. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gur e cho mòr 's a thuit prìs an aodaich agus ola air a' mhìos a chaidh as motha a thug buaidh air sin.

Foghlam

Thèid Prìomh Mhinistear na h-Alba a cheasnachadh aig Holyrood an-diugh, agus na pàrtaidhean eile a' càineadh an ullachaidh airson sgoiltean fhosgladh a-rithist anns an Lùnastal. Tha iadsan ag ràdh gur e butarrais a th' ann am planaichean airson oideachadh measgaichte pàirt-ùine eadar an sgoil agus an dachaigh. Bidh am fiosrachadh as ùire cuideachd aig Nicola Sturgeon air figearan Chlàran Nàiseanta na h-Alba mun Choròna-bhìoras.

Comhairle na Gàidhealtachd

Tha dragh air Àrd-Oifigeach Comhairle na Gàidhealtachd mun chosgais a thig air an ùghdarras le plana Riaghaltas na h-Alba airson nan sgoiltean. Dh'innis Donna Manson do Chomataidh ChOVID-19 aig Pàrlamaid na h-Alba gun toir an t-oideachadh measgaichte air a bheil an Riaghaltas ag amas droch bhuaidh air seirbheisean eile na Comhairle.

SSE

Thàinig dearbhadh bho SSE gu bheil iad a' dol air adhart leis an tuath-ghaoithe as motha air tìr ann am Breatainn ann an Sealtainn. Bidh Sgeama Viking, anns am bi còrr is 100 crann-gaoithe, a' cur a-mach dà terawatt de chumhachd a h-uile bliadhna. Tha SSE a-niste a' feitheamh cead ris a bheil dùil air an ath-mhìos bho Ofgem, riaghladair a' chumhachd, airson càball ùir eadar Sealtainn agus Tìr-Mòr na h-Alba.