Carragh-chuimhne Gàidhealach is ceangail ri tràilleachd

Leis an trod a dh'adhbharaich an iomairt Black Lives Matter mu iomhaighean agus carraighean-cuimhne fhathast a' leantainn, tha eòlaiche eachdraidh air ceangal a dhèanamh eadar Carragh-cuimhne nan Seumasach ann an Gleann Fhionnghain agus trailleachd ann a' Iamaica.

Tha an Dtr Karly Kehoe air a bhith a' rannsachadh cheangalaichean na Gàidhealtachd ri gnìomhachas na tràilleachd far bhliadhnaichean.

Tha an aithris seo aig Ruairidh MacÌomhair.