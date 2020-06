Riaghailtean

Bidh fiosrachadh aig Prìomh Mhinistear na h-Alba an-diugh mun dàrna ìre de thogail riaghailtean an Lockdown. Tha dùil ri ceann-là air am faod bùthan nach eil a' reic stuth fìor dheatamach fosgladh a-rithist agus ri cead do dhaoine coinneachadh ann am buidhnean nas motha na ochdnar a tha ceadaichte an-dràsta. Agus tha e coltach gun toir Nicola Sturgeon cead cuideachd do ghnìomhachas an togail tòiseachadh a-rithist.

Àimhreit

Thuirt am Prìomh Mhinistear gur e cùis nàire do dh'Alba a th' anns na buidhnean a bha ri àimhreit mu ghràin-cinnidh ann an meadhan Ghlaschu an-raoir. 'S e "racist thugs" na briathran a chleachd Nicola Sturgeon mun deidhinn. Chaidh sianar a chur an grèim an dèidh na h-àimhreit ann an Ceàrnag Sheòrais ann am meadhan a' bhaile.

Rèile Beinne

Thuirt aithisg oifigeil bho Àrd-Neach Sgrùdaidh na h-Alba gum bi e doirbh do dh'Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean agus do Riaghaltas na h-Alba Rèile Beinne a' Chàirn Ghuirm fhosgladh a-rithist agus e coltach gun cosg sin mu £15m. Thuirt an aithisg gun do rinn HIE an rud ceart nuair a thug iad an cùmhnant airson a ruith do chompanaidh phrìobhaidich. Ach tha an aithisg a' ceasnachadh carson nach do chum HIE sùil air a' ghnothach mus deach a' chùis fodha ann am fiachan ann an 2018.

Bàs

Thèid fear, a tha 60, mu choinneimh na cùirte ann an Inbhir Nis an-diugh fo chasaid mu bhàs duine eile an dèidh tachartas ann an Inbhir Ùige oidhche Shathairne. Chaochail an duine, a bha 50, ann an Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis oidhche Mhàirt.

Dame Vera Lynn

Tha luaidh ga dhèanamh air Dame Vera Lynn a chum cridhe ri feachdan Bhreatainn agus ris an dùthaich le a seinn aig àm an Dàrna Cogaidh. Bha i 103. Bha i ainmeil airson òran mar We'll Meet Again agus The White Cliffs of Dover. Air a' mhìos seo chaidh b' i an duine a bu shine riamh a chaidh dhan phrìomh 40 ann an clàran ciùil na Rìoghachd Aonaichte nuair a bhathas a' comharrachadh VE Day bho chionn 75 bliadhna.