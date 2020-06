Bórd na Móna a' sgur a bhuain na mònadh

Image copyright Getty Images

Coltach ri iomadh dùthaich eile, tha dragh ann am Poblachd na h-Èireann mun àrainneachd agus mu na thathas a' sgaoileadh de ghasaichean càrboin.

Tha iad cho draghail 's gun do cho-dhùin an Riaghaltas an t-seachdain seo gun tèid stad a chur air a bhith a' buain na mònadh gu coimearsalta.

Tha gnìomhachas buain na mònadh fhathast gu math làidir ann am meadhan na h-Èireann, agus tha mòine air a cleachdadh gus dealan a chruthachadh.

Tha dragh ann mun bhuaidh a bheir an co-dhùnadh seo air pàirt den dùthaich aig nach eil mòran ghnìomhachasan eile.

Bleith

Chan eil mòran guail ann an Èirinn, agus chan eil craobhan pailt ann an gu leòr den dùthaich, rud a th' air ciallachadh gur i a' mhòine a loisgeadh daoine mar chonnadh sna dachannan anns a' chuid as motha den dùthaich gu bho chionn ghoirid.

Chaidh dòigh a leasachadh air mòine a bhuain agus a cleachdadh airson dealan a chruthachadh tìde an Dàrna Cogaidh, nuair a bha gual à thall-thairis gu math doirbh fhaighinn ann an Èirinn.

Bhathas a' cleachdadh mònadh aig an àm sin fiù 's airson trèanaichean a ruith - gu tric gu math fada air dheireadh air a' chlàr-ama.

Thuige sin bhathas ga buain le làimh, san dòigh thraidiseanta, ach ann an dòigh gu math nas motha na bhios daoine cleachdte ris an Alba an-diugh.

'S e an dòigh a chaidh a leasachadh, a bhith a' bleith na mònadh far a' bhoglaich na pùdar, ga measgachadh gus am biodh susbaint gach fàd co-ionnan, ga tioramachadh gus beagan taisead fhàgail innte mus brùthar am pùdar ri chèile ann am fàdan.

Tha an t-seòrsa mònadh sin ri cheannach gu math cumanta ann an Èirinn, agus fiù 's ann an Alba.

Tha an dòigh sam bithear ga buain ge-tà, a' fàgail sgrìoban mòra de bhoglach gun dad a' fàs orra - sgrìoban a tha gu math follaiseach ann an dealbhan saideil de dh'Èirinn.

Tha seo na adhbhar dragh do luchd-glèidhteachais, a thuilleadh air a' bhuaidh a tha a bhith a' sgaoileadh na tha seo de chàrbon a' toirt air a' Ghnàth-Shìde.

Càradh

'S iad Bórd na Móna a tha os cionn a' ghnìomhachais, agus ann an cuid de sgìrean am meadhan na dùthcha, tha e gu math cudromach a thaobh cosnaidh.

Thairis air a' bheagan bhliadhnaichean a dh'fhalbh tha am Bórd air a bhith a' cur romhpa na goireasan aca a ghluasad air falbh bho mhòine, gu cumhachd ath-nuadhachail leithid biomass, agus na boglaichean far a bheil iad air a bhith ag obair a chàradh gus nàdar a bhrosnachadh.

"Tha iad ag iarraidh cùmhnadh a dhèanamh air na boglaichean a th' againn ann an seo," thuirt Bríain Ó hUigínn a tha a' fuireach an Èirinn.

"Tha iad a' tuigsinn gur e àrainneachd shònraichte a th' ann.

"Anns na h-àiteachan seo, chan eil mòran obrach ri fhaighinn.

"Chan eil iad air a' chosta an ear far a bheil na gnìomhachasan, agus chan eil iad air a' chosta an iar far a bheil an turasachd," thuirt e.

Tha Bórd na Móna ag ràdh nach caill duine an cosnadh, agus gun tèid an luchd-obrach gu lèir a chur a dh'obair a' càradh àrainneachd nam boglaichean.

Thàinig seo an dèidh riaghladh ann an Àrd-Chùirt na h-Èireann an-uiridh, a thuirt gum feumadh cead-dealbhachaidh a bhith ann airson mòine a bhuain air boglaichean nas motha na 30 hectare, gus an tèid bun-reachdas a stèidheachadh mu choinneimh riaghailtean Eòrpach mu sgaoileadh chàrboin.

Chan eil seo a' toirt buaidh air daoine a bhuaineas mòine dhaibh fhèin, ged a tha an riaghladh air na h-uimhir de bhuaidh a thoirt orra sin cuideachd, far a bheil am boglach fo dhìon Eòrpach.