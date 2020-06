Dh'fhoillsich an dàrna taigh-bìdhe ann an Steòrnabhagh nach fhosgail iad a-rithist nuair a thig an lockdown gu ceann.

Chaidh an Smokehouse a stèidheachadh ann an 2018 air Rathad Shanndabhaig sa bhaile.

Mar a tha Ruaraidh Rothach ag aithris, tha dragh ann gu bheil grunn thaighean-bìdhe agus taighean-seinnse a' beachdachadh air fuireach dùinte às dèidh an lockdown.