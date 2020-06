Cead aiseig do dh'eileanaich air Tìr-Mòr

Thèid aig cuid de dh'eileanaich a tha a' fuireach air Tìr-Mòr siubhal air aiseagan Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn gus an cuid theaghlaichean fhaicinn bho Dhihaoine.

Thàinig an t-atharrachadh seo an cois na h-ath ìre de thogail an Lockdown a chaidh fhoillseachadh Diardaoin.

Chan eil e air a bhith ceadaichte siubhal chun nan Eileanan ach air adhbhar riatanach thuige seo.

Bho Dhihaoine, bidh cead aig daoine siubhail air aiseagan Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn gus an teaghlaichean fhaicinn ma thèid aca air a dhol ann agus air ais air an aon là.

A thuilleadh air sin, thèid aig daoine a tha a' fuireach leotha fhèin no le an cuid chloinne, a dhol dhachaigh chun nam pàrantan aca ma tha iad a' dol a dh'fhuireach an sin.

Thuirt Àrd-Stiuiriche Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn, Robbie Druimeanach, gum bu chòir do dhaoine a bhith a' beachdachadh fhathast air cho riatanach 's a tha an turas aca.

Bidh aig daoine ri astar sòisealta a chumail fhad 's a tha iad a' siubhail agus bheir sin buaidh air na 's urrainn a bhith air bòrd nan soithichean.