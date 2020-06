Clàr BhBC ALBA "làn"

Image caption BBC ALBA

Cha tèid beàrnan fhàgail ann an clàr BhBC ALBA ri linn suidheachadh a' Choròna-bhìorais, a rèir Cheannard Seirbheis an t-seanail.

Tha sin ged nach bi cuid de na prògraman as àbhaist a bhith air a' chlàr gan dèanamh.

Dh'innis a' chompanaidh Young Films nach bi iad a' clàradh an t-sreath mu dheireadh den phrògram Bannan as t-Fhoghar.

Cha bhi fèisean-ciùil leithid Belladrum agus HebCelt ann am-bliadhna nas motha.

Sreath Ùr

Ach thuirt Mairead Màiri Mhoireach gu bheil companaidhean telebhisein air dòighean a' lorg dèiligeadh ris a sin agus bidh prògramanan ann.

"Tha sinn air a bhith ag obair còmhla ri Young Films, a' chompanaidh riochdachaidh a tha an sàs ann am Bannan airson ùine mhath a-nise, dìreach a' coimhead ri dè tha comasach air a' bhliadhna a tha romhainn," thuirt a' Bh-Ph. Mhoireach.

"Tha sinn a' cur fiolmadh Bannan air ais gu as t-Earrach na h-ath-bhliadhna.

"Ach cha toir sin buaidh air a' chlàr telebhisein ri linn agus gu bheil sreath ùr againn a' tòiseachadh as t-Fhoghar, agus cha bhi briseadh sam bith ann dhan luchd-amhairc. Tha mi uabhasach toilichte sin a ràdh!

"Thairis air na seachdainnean a chaidh seachad tha sinn air a bhith ag obair ann an compàirteachas le luchd-ruith nam fèisean agus tha sinn air prògram de thachartasan air an telebhisean a chur air dòigh far an urrainn dha daoine cruinneachadh timcheall air sgrìona gus na tachartasan a tha sin a thoirt beò a-rithist.

"Thairis air mìos an Iuchair agus a-steach dhan Lùnastal bidh sinn aig Fèis Chiùil Thiriodh, bidh sinn cuideachd aig Belladrum agus aig Ceòlas, cluinnidh sinn bho Peat and Diesel a-rithist, agus prògram sònraichte ùr bho Tidelines.

"Agus a' coimhead air adhart gu as t-Fhoghar, cha bhi am Mòd a' tachairt mar as àbhaist, ach tha sinn ag obair gu math dlùth ris a' Chomunn Ghàidhealach gus dèanamh cinnteach gum bi an t-seachdain a tha sin anns an Dàmhair cho sònraichte 's as urrainn dhuinne a dèanamh, le prògraman air rèidio agus air telebhisean," thuirt i.