Plana sgoilearachd Chomhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid

Dh'innis Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid an cuid phlanaichean mu bhith a' fosgladh nan sgoiltean a-rithist san Lùnastal.

Anns an fharsaingeachd, cuiridh na sgoilearan seachad pàirt den ùine san sgoil agus bidh iad aig an taigh son a' chòrr den t-seachdain.

Tha dà mhodail ga chur air adhart leis a' Chomhairle.

Anns a' chuid-mhòr do bhun-sgoiltean agus àrainnean-sgoile le cloinn bho aois trì gu ochd bliadhna deug, bidh dàrna leth dhiubh a' dol dhan sgoil Diluain 's Dimàirt, leis an leth eile a' dol innte Diardaoin is Dihaoine.

Modail

Anns na làithean far nach bi iad anns an sgoil, thèid leasain a thoirt dhaibh a nì iad aig an taigh.

Tha am modail airson a' mhòr-chuid do dh'àrd-sgoiltean caran eadar-dhealaichte, le sgoilearan nas sinne a' dol a-steach airson seachdain agus an uairsin feadhainn nas òige air an ath-sheachdain.

Airson na cola-deug den mhìos a bhios iad aig an taigh, bidh iad ag ionnsachadh air-loidhne.

Thuirt a' Chomhairle gu bheil iad airson 's gum faigh òganaich nas urrainn dhaibh do dh'ùine san sgoil ach gu bheil astarachadh sòisealta, àireamhan luchd-teagaisg agus airgead air a bhith nan trioblaid.

Tha iad cuideachd ag ràdh gum faodadh na planaichean atharrachadh a rèir 's dè a' chomhairle a gheibh iad bhon Riaghaltas.