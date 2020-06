Siostam bùcaidh ùr ChalMac

Le clàr-ama ùr a' tòiseachadh an ath-mhìos, tha CalMac dol a chumail cuid de thiocaidean an dara taobh do dh'eileanaich.

Ann an litir gu buill phàrlamaid eileanach thuirt Ministear nan Eilean ann am Pàrlamaid na h-Alba, Pòl Wheelhouse, gu bheil CalMac an dùil clar-ama a' gheamhraidh a chleachdadh bho Dhiluain seo tighinn.

Ged a bhios cothrom aig daoine àite a' bhùcadh ro làimhe, bidh cuid de thiocaidean air an glèidheadh do dhaoine a thig dhan a' phort air an là siubhail fhèin.

Buannachd

Tha dùil gum bi seo na bhuannachd do dh'eileanaich leis gum bi luchd-turais mar is tric a' cur an cuid siubhail air dòigh ro-làimhe.

Bidh an clàr-ama ag atharrachadh beag air bheag a-rithist thairis air na seachdainnean a tha romhainn le dùil gum bi riaghailtean a' lagachadh a thaobh luchd-turais a bhith tighinn dha na h-eileanan.

Bho seo a-mach a-mach cha bhi luchd-obrach ChalMac a' sireadh dearbhaidh bho dhaoine gu bheil cead aca a bhith a' siubhal, ach dìreach ag innse dhaibh mu stiùireadh an riaghaltais.

Astar

Tha e a-nis ceadaichte do dhaoine siubhal dhan na h-eileanan a dh'fhaicinn càirdean - cho fad 's gun cùm iad ri riaghailtean co-cheangailte ri "teaghlach leudaichte", neo mas urrainn dhaibh siubhal air ais 's air adhart air an aon là.

Thig lùghdachadh mòr air nas urrainn do luchd-siubhail a bhith air bòrd aiseig leis gum feum daoine fhathast fuireach dà mheatair bho chèile.