'Cothrom an toiseach gu luchd nan eilean'

Nochd beachd gum bu chòir riaghailtean a chur an sàs gus am faigh muinntir nan eilean prìomhachas air aiseagan ChalMac nuair a thig an treas ìre de thogail an lockdown.

Thuirt Fòram na Hearadh, a tha a' riochdachadh diofar bhuidhnean san eilean, gur e siostam stèidhichte air prìomhachasan a bu chòir a bhith ann.

Bha iad a' bruidhinn is CalMac gus gluasad air falbh bhon chlàr-ama èiginn a th' ann aig an ìre seo.

Chan eil am Fòram airson 's gum fosgail gnìomhachas na turasachd ro luath is iad ag ràdh gu bheil dragh mòr gu h-ionadail gum fàgadh sin cunnart nas motha bhon Choròna-bhìoras.

Sa chiad àite, tha iad ag ràdh gum bu chòir cothrom siubhail a bhith aig daoine a tha a' fuireach anns na h-Eileanan.

Bheireadh iad cothrom às dèidh sin do dh'eileanaich a tha a' fuireach air Tìr Mòr is a tha 'son tilleadh dhachaigh gus teaghlach fhaicinn.

Bhiodh luchd-obrach san treas àite air an liosta aca is an uairsin luchd-turais.

Clàr-ama

Chaidh dearbhadh mar-thà gu bheil CalMac a' gluasad gu clàr-ama a' gheamhraidh bho thoiseach an Iuchair mar phàirt den dàrna ìre de thogail riaghailtean Chovid-19.

Tha dùil gun tig tuilleadh sheirbheisean às dèidh sin is ullachadh ga dhèanamh airson 's gum fosgail gnìomhachas na turasachd air an 15mh den Iuchar.

Dh'innis Ministear nan Eilean, Pòl Wheelhouse, gun tèid cuid de thiceadan a chumail air ais is a reic air là an t-siubhail gus am bi cothrom nas fheàrr aig eileanaich an ceannach.

Ach 's e siostam nas stèidhichte na sin a tha Fòram na Hearadh ag iarraidh.

"Chanamaid gur e cothrom an toiseach a thoirt gu luchd nan eilean siubhal", thuirt cathraiche na buidhne, Coinneach MacLeòid.

"An uairsin cairdean air tìr-mòr a' tighinn a-nall. An uairsin luchd-obrach. Tha na h-obraichean a' fosgladh an àird agus bidh barrachd luchd-obrach a' siubhal is feumaidh cothrom a thoirt dhaibhsan.

Sàbhailteachd

"An uairsin an luchd-turais.

"Tha sinn a' feumachdainn luchd-turais, tha sinn a' feumachdainn dòigh air choireigin air airgead fhaighinn dhan eaconomaidh againn. Tha obraichean nach eil a' dèanamh airgead sam bith.

"'S e a bhith a' faighinn cothromachadh eadar sin agus cumail daoine sàbhailte", thuirt e.

Dh'innis Mgr MacLeòid gu bheil "eagal mòr" sa choimhearsnachd gun tig tòrr luchd-turais ro thràth.

"Tha sinn air a bhith fortanach chun seo ach tha e fhathast am measg an t-sluaigh air tìr-mòr.

"Ma thig cus a-staigh còmhla, 's e an t-eagal gun sgap e am measg sluagh nan eilean", thuirt e.

Thuirt BPA nan Eilean Siar, Alasdair Allan, gu bheil taic mhòr air a bhith anns na h-Eileanan airson riaghailtean Chovid-19.

Dh'innis Mgr Allan gu bheil e mothachail gun tèid cuid de thiceadan a chumail air ais bho thoiseach an Iuchair, ach gu bheil e a' tuigsinn gu bheilear cuideachd a' coimhead ri dòighean eile airson dèanamh cinnteach nach tèid cuibhreann mòr de thiceadan a cheannach le luchd-turais a-mhàin.