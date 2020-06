Image copyright Tim Winterburn

Thàinig dearbhadh nach bi Etape Loch Nis ann am-bliadhna idir.

Tha an tachartas air soirbheachadh gu mòr bho chaidh a stèidheachadh is na mìltean de luchd-baidhseagail a' rèiseadh timcheall Loch Nis gach bliadhna.

'S ann sa Ghiblean a bhios an rèis mar as trice ach chaidh a chur air ais chun na Sultaine am-bliadhna air sgàth suidheachadh a' Choròna-bhìorais.

Tha an fheadhainn a tha a' cur an Etape air dòigh a-nis ag ràdh gu bheil iad air tighinn gu "co-dhùnadh duilich" nach bi an rèis idir ann ann an 2020.

"Tha sinn air a bhith a' leantainn chùisean gu dlùth anns na trì mìosan mu dheireadh is tha sinn air a bhith a' còmhradh ri buidhnean riaghaltais is eile", thuirt stiùiriche an Etape, Calum Mac an t-Sutharlanaich.

Mì-chinnt

"Ged a bha sinn an toiseach misneachail gum b'urrainn dhuinn an rèis a chur air adhart san t-Sultain, tha fhathast cus mhì-chinnt ann a thaobh cuine bhios e ceadaichte tachartasan a bhith ann is dè na riaghailtean a bhios timcheall orra.

"Tha slàinte is sàbhailteachd aig cridhe gach rud a tha sinn a' dèanamh is tha sinn a' faireachdainn gu bheil dleasdanas oirnn a h-uile duine a dhìon, a' gabhail a-steach nan seirbheisean èiginn is na coimhearsnachd ionadail.

"Eadar astarachadh sòisealta is riaghailtean eile, chan e an aon Etape a bhiodh ann", thuirt e.

Dh'innis Mgr Mac an t-Sutharlanaich gun tèid an Etape air adhart a-nis air an 25mh den Ghiblean 2021.

Bidh cothrom aig a h-uile duine aig an robh àite 'son rèis 2020 a chumail 'son Etape 2021.

Thuirt Mgr Mac an t-Sutharlanaich mura h-eil an ceann-là ur a' freagairt air daoine gu bheil roghainn aca an t-àite aca a thoirt do chuideigin eile, air neo an t-airgead a thoirt do chathrannas no iarraidh air ais.