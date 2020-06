Seisean foghlaim anns na h-Eileanan an Iar

Gheibh daoine anns na h-Eileanan an Iar cothrom ceistean a chur air adhart mu na sgoiltean a bhith a' tilleadh aig tachartas air-loidhne Diardaoin.

Tha dùil ri mìneachadh bho Chomhairle nan Eilean air na ceumanan a tha iadsan a' gabhail is sgoilearan na dùthcha gus a bhith a' dol air ais dha na sgoiltean bhon 11mh den Lùnastal.

Thèid an seisean a chraoladh beò bho1f Diardaoin air làrach Comairle nan Eilean Siar is làrach e-Sgoil.

Faodaidh daoine ceistean a chur air adhart ro-làimhe tro làrach Facebook na Comhairle air neo aig an àm fhèin tron ghoireas chòmhraidh a bhios ann.

Connspaid

'S e Colin George Moireasdan a bhios sa chathair is BPA nan Eilean Siar, Alasdair Allan, is Stiùiriche Foghlaim CnES, Bernard Siosalach, am measg na bhios air a' phanal, còmhla ri oifigich is ceannardan-sgoile.

Tha Rùnaire an Fhoghlaim, Iain Swinney, gus a bhith a' bruidhinn ann am Pàrlamaid na h-Alba Dimàirt mu na sgoiltean a bhith a' tilleadh.

Dh'innis an Riaghaltas mar-thà gur e '"modal measgaichte" a bhios ann eadar foghlam san sgoil is aig an taigh.

Thuirt Mgr Swinney gu bheil e airson 's gun cuir clann co-dhiù 50% den ùine seachad sa sgoil.

Tha connspaid air a bhith ann ge-tà, is ceist mu dheidhinn nam planaichean aig cuid de chomhairlean, is cuid de phàrantan air dragh a thogail nach bi clann idir a' faighinn ùine gu leòr san sgoil.

Thuirt Tòraidhean na h-Alba gur e "bùrach" a th' ann am planaichean an Riaghaltais.

Bheir Mgr Swinney seachad mìneachadh air an t-suidheachadh às ùr aig 2.20f Dimàirt.