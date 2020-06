Sgoiltean

Bheir Rùnaire an Fhoghlaim, Iain Swinney, fiosrachadh seachad ann am Pàrlamaid na h-Alba feasgar mu phlana an Riaghaltais airson sgoiltean na h-Alba fhosgladh a-rithist. Tha cuid de phàrantan a' gearan mu cho beag ùine 's a bhios òigridh anns a' chlas còmhla ri tidsear nuair a thilleas na sgoiltean, mar a tha dùil, san Lùnastal.

Sasainn

Bidh dearbhadh aig Boris Johnson an-diugh gum faod daoine ann an Sasainn tilleadh gu taighean-seinnse, taighean-bìdh agus àiteachan poblach eile a dh'aithghearr. Thig sin gu bith air an 4mh den ath-mhìos nuair a thèid an t-astar a dh'fheumas daoine cumail bho chèile ann an Sasainn a ghearradh bho dhà mheatair gu aon mheatair.

Bàs

Tha tomhas anns na figearan às ùire gu bheil àireamh a' bhàis le Covid-19 ann am Breatainn a' sìor thuiteam. Tha Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh gun robh beagan nas lugha na 10,000 bàs ann an Sasainn agus anns a' Chuimrigh air na t-seachdain dhan 12mh den Ògmhìos. Tha sin a' fàgail mu 60,000 bàs a bharrachd air feadh Bhreatainn bho thòisich am bhìoras. Thuirt ceannard staitistig a' BhBC, Robert Cuffe, ged a tha na h-àireamhan a' tighinn a-nuas gu bheil iad fhathast nas motha na bhiodh dùil aig an àm seo den bhliadhna.

A' Ghearmailt

Tha stàit North Rhine-Westphalia sa Ghearmailt a' cur riaghailtean lockdown an sàs a-rithist agus Covid-19 air sgapadh mun cuairt air ionad-giollachd feòla an sin. Bidh an casg às ùr ann dhan là mu dheireadh den mhìos seo air a' char as ghiorra. Chaidh moladh mòr a dhèanamh air mar a chuir a' Ghearmailt smachd air a' ghalar ach tha dragh ann gu bheil e a' tòiseachadh a-rithist an sin.

Intu

Thuirt a' chompanaidh Intu, a tha a' ruith ionadan bùtha, an leithid Braehead ann an Glashcu, gu bheil iad ag ullachadh airson a dhol gu rianachd. Chaidh a' chompanaidh chunntasachd KPMG fhastadh agus Intu a' feuchainn ri bargan a dhèanamh le feadhainn aig a bheil fiachan orra.

Truailleadh

Thèid cùis-lagh iarraidh mu chasaidean gun do chuir Renault agus Nissan innleachd mhì-laghail airson truailleadh fhalach ann an còrr 's muillean càr ann am Breatainn. Tha luchd-lagh ag ràdh gu bheil fianais aca gu bheil feadhainn de na càraichean Nissan Qashqai a' bristeadh riaghailtean truailleachd. Tha Nissan agus Renault a' dol às àicheadh.

Uaine

Tha ceannard aon de na companaidhean cumhachd as motha ag ràdh gum feum an Riaghaltas brath a ghabhail air cumhachd ath-nuadhachail airson cosnaidhean a chruthachadh a thogas an eaconomaidh a-mach à èiginn a' Choròna-bhìorais. Thuirt ceannard Scottish Power, Keith Anderson, gum feum airgead prìobhaideach a chur an sàs ann an togail iomadh rud bho thuathan-gaoithe gu ionadan airson cumhachd a chumail ri càraichean dealain.