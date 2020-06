Rathad nam Pàircean Dubha ga leasachadh

Image copyright Comhairle na Gàidhealtachd Image caption Tha mòran air a bhith a' cleachdadh an rathaid fhad 's a tha staing a' Choròna-bhìorais air a bhith a' dol air adhart.

Thèid obair-leasachaidh a dhèanamh air Rathad nam Pàircean Dubha ann an Inbhir Lòchaidh 'son a dhèanamh nas sàbhailte do luchd-coiseachd is luchd-baidhseagail.

Tha seo an lùib pròiseict aig Comhairle na Gàidhealtachd 'Àiteachan 'son Daoine' a tha ag amas air leantainn air na h-àireamhan de dhaoine a tha a' coiseachd agus a' cleachdadh baidhseagal fhad 's a tha staing a' Choròna-bhìorais air a bhith a' dol.

Tha a' Chomhairle airson's gum bi cothrom aig luchd-còmhnaidh agus luchd-turais coiseachd dha na bùitean agus seirbheisean slàinte ionadail, 's aig a' cheart àm lùghdachadh a thoirt air an àireimh de chàraichean a tha san sgìre.

Tha daoine dèidheil air Rathad nam Pàircean Dubha far a bheil e a' fàgail ceann-rathaid Inbhir Lòchaidh gu ceann-rathaid na drochaid-rèile tarsaing Abhainn Lòchaidh, 's bi mòran ga chleachdadh 'son faighinn gu Àrd-sgoil Loch Abair.

Tha diofar bhuidhnean, nam measg Comhairle na Gàidhealtachd, HIE, Comhairle Coimhearsnachd a' Ghearasdain, Inbhir Lòchaidh agus Tòrr Lunndaidh, air a bhith ag obair còmhla airson a' phròiseact a thoirt gu buil.

Bho Dhiluain an 29mh Ògmhìos chun an 19mh Iuchar bidh Comhairle na Gàidhealtachd ag obair air saibhearan agus obair-tearraidh air an rathad airson a dhèanamh nas sàbhailte dha luchd-cleachdaidh.

Image copyright Comhairle na Gàidhealtachd Image caption Tòisichidh an obair air 29th Ògmhìos.

Tron àm sin, cha bhi cead aig carbadan a dhol air an rathad ach a-mhàin ma tha iad a' toirt seirbheis dheatamach seachad, mar SSE.

Aig an dàrna ìre den phròiseict, a mhaireas 18 mìosan, thèid barrachd obrach a dhèanamh air an rathad timcheall Taigh-òsda Beinn Nibheis gu na bùiteann faisg air leaghadair Loch Abair agus a-rithist, cha bhi cead air carbadan an rathad a chleachdadh.

Le taic bhon a phoball, tha iad an dùil aig ìre trì den phròiseact gum bi an rathad na shlighe coiseachd is baidhseagail a-mhàin, le dìreach na seirbheisean èiginn no companaidh cumhachd ga chleachdadh nuair a bhiodh feum.

Tha Oighreachd Jahama na Gàidhealtachd an luib na pròiseict agus thuirt Àrd-Oifigear na buidhne, Julia Stoddart, gu bheil an oidhirp a' sealltainn mar a tha daoine anns an sgìre ag iarraidh rathad a tha sàbhailte dhaibh 'son a bhith coiseachd.

"Tha seo a' fighe a-steach dha na amasan againn 'son pàirt den oighreachd a bhith mar ionad-dìon nàdair", thuirt i.