Siostam bùcaidh ChalMac ga atharrachadh

Nuair a thòisicheas CalMac a' reic thiceadan air-loidhne air a' chiad latha dhen ath-mhìos, cha bhi e comasach feadhainn a cheannach ach airson an t-seachdain neo an cola-deug ri teachd.

A thuilleadh air a sin bidh 20% de na dh'àitichean air an cumail do dhaoine a tha a' nochdadh air an latha.

Seo na chaidh innse do bhall pàrlamaid Albannach nan Eilean Siar, Alasdair Allan ann an coinneimh le Ministear nan Eilean, Pòl Wheelehouse, an-diugh.

Tha Annabel NicIllinnein ag aithris.