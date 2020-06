Barrachd bidhe ga thoirt seachad le carthannas an Inbhir Nis

Image copyright Ness Bank Church Image caption Tha a' bhuidhean a' toirt seachad biadh teth do dhaoine fhad's a tha am pandemic a' dol air adhart.

Tha a' bhuidhean charthannais, Inverness Foodstuff air 8,247 pòrsan bìdh a thoirt seachad bhon a thòisich an lockdown.

Thòisich a' bhuidhean ann an 2015 a' toirt seachad biadh an asgaidh do dhaoine gun dachaigh agus duine sam bith eile a bha feumach air.

Ach mhothaich iad tron a lockdown gun deach na h-àireamhan a bha feumach air taic bhuapa suas gu mòr.

B'abhaist cafaidh a bhith aca ann an Eaglais Ness Bank ach b'fheudar dhaibh sin a' dhùnadh nuair a nochd an coròna-bhìoras.

Co-bhanntachd

Bhon àm sin tha'd air a bhith toirt biadh gu dachaighean dhaoine, no tha daoine a' togail biadh bhuapasan.

Thuirt an t-Urr Fiona Nic a' Ghobhainn a tha an sàs 'sa phròiseact, gur e a bhith ag obair ann an co-bhanntachd a tha aig cridhe na h-iomairt 's rinn i moladh mòr air an luchd-obrach saor-thoileach.

"Ged a tha am pandemic air atharrachadh a thoirt air na dòighean-obrach againn, tha an eaglais agus a' choimhearsnachd ag obair còmhla airson maith a chèile.

"An rud is cudromaiche dhuinn 's e gu bheil sinn a' cuideachadh dhaoine ge bith cò iad.

Cosnaidhean

Bha a' bhuidhean a' toirt seachad biadh trì latha 'san t-seachdain aig toiseach an lockdown, ach tha sin air èirigh gu sia latha 'san t-seachdain 's faodar a thoirt a-mach gu dachaighean dhaoine nach eil comasach tighinn air a shon.

Thuirt Manaidsear a' phròiseact, June NicLeòid, gu bheil iad a' faicinn barrachd dhaoine a tha air na cosnaidhean aca a chall.

"Chan eil iad eòlach air ciamar a tha sochairean ag obair, 's tha cùisean duilich dhaibh a thaobh airgid.

Tha aca ri barrachd a' phàigheadh airson cumhachd cuideachd fhad's a tha iad aig an taigh" thuirt i.

Airson barrachd cuideachaidh a thoirt dha na daoine seo, tha Inverness Foodstuff air loidhne-fòn a chur air chois 'son biadh a chumail riutha fhad's a tha am pandemic a' maireachdain.