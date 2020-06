Rabhadh gun dràibheadh do dh'fhear a mharbh neach-baidhseagail

Image copyright Poileas Alba Image caption Bhàsaich Hanno Garbe san ospadal às dèidh na tubaiste

Mharbh peinnseanair neach-baidhseagail às dèidh dha rabhadh fhaighinn gun a bhith a' dràibheadh air sgàth a dhroch fhradhairc.

Bha Iain MacIain a' dràibheadh dhachaigh air a' 4mh Màrt an-uiridh nuair a bhuail e sa bhaidhseagal aig Hanno Garbe air a' B9152 eadar an Aghaidh Mhòr agus Ceann na Creige faisg air Loch Albhaidh.

Chaidh rabhadh a thoirt do Mhgr MacIain a tha 84, mìosan ron tubaist le dotair-sùla gun robh cataractan air an dà shùil aige agus nach bu chòir dha dràibheadh.

Leòn

Chuala an Àrd-Chùirt an Dùn Èideann, gun robh fios aig Mgr MacIain nach robh cead aige dràibheadh gus am biodh obair-lannsa air a dèanamh air na sùilean aige.

Dh'aidich MacIain, à Ceann a' Ghiùthsaich, gur e dh'abhraich bàs Mhgr Garbe, a bha 57, le bhith a' dràibheadh ann an dòigh chunnartaich.

Bha Mgr Garbe air gluasad às a' Ghearmailt ann an 2007 agus a' fuireach anns an Aghaidh Mhòir.

Image copyright Andrew Smith Image caption Poileas aig làrach na tubaiste eadar a' chàr aig Mgr MacIain agus baidhseagal Mhgr Garbe.

Bha e fhèin agus Mgr MacIain a' dol air an rathad gu deas nuair a bhuail an càr ann.

Chaidh a leòn gu dona mun uchd agus mu a cheann agus bhàsaich e ann an Ospadal an Ràthaig Mhòir an làrna-mhàireach.

Bha Optometrist air innse dha Mgr MacIain san t-Sultain 2018 nach bu chòir dha a bhith a' dràibheadh, agus gum bu chòir dha innse dhan DVLA gun robh cataractan air.

Nuair a bhuaill e ann am Mgr Garbe rinn na Poilis deuchainn-sùla air cuideachd.

Bu chòir dha a bhith comasach dha neach sam bith a tha a' dràibhaidh clàradh càr a leughadh bho 20m, ach cha b' urrainn do Mhgr MacIain a leughadh ach aig 4.8m

Dh'iarr am britheamh, am Morar Fairley, gun tèid aithisg a chur air dòigh mus tèid binn a chur air Mgr MacIain air an ath-mhìos.

Chaidh casg dràibhidh a chur air san eadar-ama.