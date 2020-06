Rabhadh buidhe airson tàirneanaich is dealanaich 's na h-Eileanan an Iar

Image copyright Getty Images

Tha Oifisna Sìde air rabhadh buidhe a' sgaoileadh airson stoirmean le tàirneanaich is dealanaich 's na h-Eileanan an Iar thairis Diardaoin is Dihaoine.

Dh'fhaodadh frasan throma is tuiltean a bhith nan cois 's chaidh iarraidh air dràibhearan a bhith faiceallach.

Dh'iarr a' chompanaidh cumhachd SSEN air daoine gun a bhith dol faisg air pòlaichean no uidheamachd sam bith eile a dh'fhaodadh a bhith briste air sgàth na h-aimsire seo.

An àite sin, faodaidh daoine fònadh gu 105 no tha App aca - Power Track - 's nì luchd-einnseanairidh rannsachadh.

Lasar

Faodaidh dealanach buaidh a thoirt air cumhachd a tha tighinn a-steach dhan dachaigh 's mar sin thathar a' moladh nach bu chòir ach innealan a tha deatamach a bhith air.

Tha loidhne-fòn an taighe cuideachd math a thaobh a bhith tarraing dealanach a-steach 's mar sin cha bu chòir a' fòn a chleachdadh ach ann an suidheachadh èiginneach fhad's a tha an stoirm am maireachdain.

Ma tha sibh a' muigh, thèid a dh'àite far am faighear fasgadh.

Ma chluinneas sibh tàirneanaich tha sin a' ciallachadh gu bheil sibh faisg gu leòr airson an ath lasair de dhealanaich a tha a' tighinn gu talamh.

Faodaidh lasair dealain tighinn sìos 10 mìle bho mheadhain an stoirm.