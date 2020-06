Eastern Airways a' tarraing seirbheis Inbhir Ùige

Image copyright Eastern Airways

Tha Eastern Airways a' sguir na seirbheis aca eadar Inbhir Ùige agus Obar Dheathain.

Thuirt a' chompanaidh gur ann air sgàth dìth luchd-siubhail agus cion airgid a rinn iad an co-dhùnadh.

Tha dùil gun tèid cosnaidhean a chall an lùib seo.

Sguir an t-seirbheis aig Loganair eadar Inbhir Ùige agus Dùn Èideann sa Mhàrt agus tha sin a' fàgail na sgìre a-niste às aonais cheangail-adhair ri gin de bhailtean mòra na h-Alba.

Buaidh

Tha seo na bhuille do dh'eaconomaidh Ghallaibh, a rèir Àrd-oifigeir Sheòmraichean Malairt na sgìre T,rudy Morris.

"Bheir e buaidh air gnìomhachasan a tha a' dèanamh ceangail ris an dà bhaile, Obar Dheathain agus Dùn Èideann, ach cuideachd ri sgìrean eile.

"Tha dì-choimiseanadh a' dol fhathast aig Ionad Niuclasach Dhùnrath agus tha ceangalan adhair deatamach 'son daoine fhaighinn a-mach agus a-steach bhon àite.

"Tha obair chumhachd ath-nuadhachail aig muir an seo cuideachd, 's bidh daoine a' tighinn 's a falbh airson seirbheisean a chumail ris.

"Ma tha sinn 'son fàs fhaicinn anns an eaconomaidh agus dìon a chur air, feumaidh sinn ceangalan adhair o chionn chan eil e furasta fhaighinn gu ceann a deas na h-Alba," thuirt i.

PSO

'S ann le Puirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIAL) a tha Port-Adhair Inbhir Ùige, 's thuirt a' chompanaidh gur e briseadh dùil a th' anns an naidheachd dhaibhsan, agus buille do Ghallaibh is Cataibh cuideachd.

Thuirt Stiùiriche HIAL, Ingles Lyon, gum feumar seirbheisean adhair ùra a stèidheachadh anns na mìosan a th' air thoiseach 'son 's gum bi ceangaileachan aig a' choimhearsnachd ris a' chòrr de dh'Alba, Breatainn, agus gu eadar-nàiseanta.

Ach san eadar-ama, tha ceist ann an gabh am port-adhair seo cumail fosgailte, agus thuirt Trudy Morris gu bheil feum air òrdan mar sheirbheis phoblach (PSO) a chur air mar a th' aca ann am Barraigh is Tiriodh.

"Chuireadh sin dìon air na ceangalaichean adhair, a' toirt seirbheis làitheil gu ceann a deas na h-Alba, a' ciallachadh gum faod gnìomhachasan obair a dhèanamh shìos an sin nas fhasa, agus cha leigeadh iad a leas a bhith a' fuireach shìos.

"Tha e cudromach, chan ann a-mhàin do ghnìomhachasan, ach a thaobh a bhith a' tàladh dhaoine dhan sgìre.

Dùbhlain

"Ma tha fios agad gun urrainn dhut a dhol sìos a Ghlaschu no a Dhùn Èideann san aon là, tha e a' brosnachadh dhaoine tighinn a dh'fhuireach agus a dh'obair anns an àite seo," thuirt i.

Thuirt fear-labhairt Còmhdhail na h-Alba gu bheil fios aca gu bheil dùbhlain ron sgìre ri linn na naidheachd a tha seo.

Tha am plana-gnìomha aca bho Sheòmraichean Malairt Ghallaibh a thaobh PSO agus tha iad a' beachdachadh air.

Tha coltas gun toireadh e co-dhiù sia mìosan PSO a chur an gnìomh ma 's e is gun aontaichear ris a' phlana.