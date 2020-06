Mar is trice se àm gu math trang a th'ann as t-samhradh do dhannsairean Gàidhealach 's iad a' farpais air an àrd-ùrlar aig cruinneachaidhean air feadh na dùthcha.

Ach ri linn a' Choròna-bhìorais chan eil na farpaisean a' dol air adhart.

Chan eil sin a' ciallachadh nach eil na dannsairean a' dannsa, ge-ta. Tha tuilleadh aig Màiri Riddoch.