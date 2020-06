Fois mhic an duine no 'Anthropause'. Sin a th' air mar a thug a' Coròna-bhìoras oirnn uile stad gu ìre mhòir.

Ged nach robh e furasta a bhith a' fuireach a-staigh, tha e coltach gu bheil an Lockdown air feum a dheanamh do gach creutair is lus.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.