CalMac "nan adhbhar dhragh" air a' Chorran

Image caption 'S e Comhairle na Gàidhealtachd a tha a' ruith na seirbheis an-dràsta

Dh'innis comhairlichean Loch Abair gum biodh dragh mòr orra ma 's e agus gur e Caledonian Mac a' Bhriuthainn a bhiodh a' ruith seirbheis aiseig a' Chorrain anns na bliadhnaichean a tha romhainn.

Tha oifigearan Comhairle na Gàidhealtachd a' moladh faighneachd do Chòmhdhail Alba am biodh ùidh aca san t-seirbheis.

Tha an naidheachd a' tighinn agus an soitheach a th'ann a' fàs aosta agus tric feumach air càradh.

Thuirt ceannard na còmhdhail agus ceannard eadar-amail na h-àrainneachd aig a' Chomhairle, mura gabh buidheann eile thairis i, no mura cuir a' Chomhairle fhèin airgead an dàrna taobh air a son, gu bheil cunnart ann gum fàilig an t-seirbheis.

Anns an aithisg aca, thuirt Tracey Urry agus Nicole Wallace gum bu chòir fios a chur a dh'ionnsaigh Còmhdhail Alba feuch am biodh ùidh aca anns an t-seirbheis.

Ach thuirt fear de chomhairlichean Loch Abair, Anndra Bacastair, gu bheil cunnart ann nach bi an t-seirbheis cho math 's a tha i an-dràsta, agus gum bi i nas daoire, ma 's e CalMac a bhios ga ruith.

"Tha dragh ann mu mar a thachair o chionn ghoirid a thaobh cho earbsach 's a tha seirbheisean ChalMac air a' chosta an iar, gu h-àraid an aiseag eadar Malaig is Armadal," thuirt Mgr Bacastair."

Tha dragh ann cuideachd gum faicear faraidhean a' dol suas sa bhad le sin, dhaibhsan a bhios a' cleachdadh an aiseig gu tric - muinntir an àite a tha a' fuireach anns a' Mhorbairne agus Àird nam Murchan.

"'S e mar a tha gnothaichean an-dràsta a thaobh RET as coireach ri sin, a bhiodh a' fàgail gum falbhadh an lasachadh a tha sinn a' toirt do mhuinntir an àite airson leabhar thiceadan a cheannach," thuirt e.

Chosgadh bàt-aiseig ùr, ge b'e cò a bhiodh ga ruith, £40m.

Tha fear a bha roimhe na cheannard air a' Chomhairle, an Dr. Mìcheal Foxley, den bheachd gur e seo an t-àm airgead iarraidh bhon Riaghaltas, agus iasad air nach biodh riadh mòr fhaotainn 'son bàta ùir.

"Nan cuireadh Riaghaltas na h-Alba beagan airgid air adhart, can £10m, dheadh aig a' Chomhairle air an £30m no mar sin fhaighinn air iasad airson an obair a mhaoineachadh," thuirt an Dr Foxley.

"'S dòcha nach eil e buileach cho sìmplidh 's a tha mise ga ràdh, ach is coltach gu bheil fuasgladh ann ris an gabh coimhead," thuirt e.

Tha planaichean gan ullachadh airson ceangal-rathaid stèidhichte a chur an àite an aiseig san àm ri teachd.