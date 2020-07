Lavandier air na Rocks fhàgail

Image copyright BBL Image caption Dante Thorpe aig Glasgow Rocks.

Dh'aontaich na Glasgow Rocks dealachadh bhon phrìomh-choidse aca, Vincent Lavandier, le dragh ann mu na bhios a' tighinn de dh'airgead dhan chomann thar nam mìosan ri thighinn.

Stiùir Lavandier an sgioba gu bàrr lìog an BBL mus do chuirear crìoch air seusan a' bhuill-bhasgaid as aonais tiotal a thoirt seachad air sgàth buaidh Covid-19.

Ged nach do shoirbhich le Lavandier agus na Rocks fhàthast gun tiotal an BBL a bhuannachadh a-riamh, a rèir cò-chathraiche na Rocks, Donnchadh Smillie, tha an coidse Frangach air àrdachadh a thoirt do dh'ìre na spòrs aig a' chomann.

"Nuair a thàinig crìoch air seusan a' bhuill-bhasgaid anns a' Mhàrt, bha sinn ceithir puingean air thoiseach aig bàrr na lìge agus gun ach còig geamaichean fhàthast ri chluich.

"Chan eil fios againn am biodh sinn air an lìog a bhuannachadh, ach tha fios again gur ann air sgàth stiùireadh Vincent a bha sinn aig mullach na lìge".

Ionndrainn

"Tha an ìre de phroifeasantas agus de ghnìomh a tha Vincent air a thoirt dha na Rocks air a bhith air leth. Tha e air fhèin a ghiùlain gu sònraichte mar fhear agus mar choidse. Bidh sinn ga ionndrainn agus bidh fàilte air fhèin agus air a theaghlach uair sam bith ann an Glaschu", thuirt e.

Bha Lavandier air fhastadh mar àrd-choidse aig na Rocks ann an 2019. Thuirt e gun robh e duilich Glaschu fhàgail.

"Gu mì-fhortanach, tha mi a' fàgail na Rocks. Lorg mi sàr ùidh anns an spòrs ann an Alba. Tha a h-uile mionaid air còrdadh rium an seo bho thàinig mi, agus tha na cluicheadairean agam, còmhla ris an luchd-obrach air fad, air pìos eachdraidh a chruthachadh an seo.

"Bu thoil leam taing a thoirt dhan luchd-taic airson na tha mi air faireachdainn de ghaol agus de mheas", thuirt e.

Bidh na Rocks a-nis a' sireadh àrd-choidse eile airson seusain ùir an BBL, co-fharpais aig nach eil deit tòiseachaidh fhàthast air sgàth buaidh Covid-19.