Cuarantain

Chaidh a dhearbhadh nach bi riaghailtean cuarantain tuilleadh air luchd-siubhail a thig a Shasainn às an Fhraing, an Spàinn, an Eadailt, no às a' Ghearmailt bho Dhihaoine seo tighinn. Thèid an liosta, air a bheil mu 50 dùthaich, fhoillseachadh an-diugh fhathast. Tha e coltach nach eil na Stàitean Aonaichte no a' Ghrèig air an liosta sin. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil e tàmailteach nach deach sin a dhèanamh le aonta nan trì dùthchannan eile a th' anns an Rìoghachd Aonaichte. Tha Alba, a' Chuimrigh agus Èirinn a Tuath a' glèidheadh nan riaghailtean cuarantain aca fhèin an-dràsta.

Na Stàitean Aonaichte

Bha an àireamh as motha chùisean ùra den choròna-bhìoras airson an treas là ann an sreath anns na Stàitean Aonaichte. Bha còrr is 54,000 cùis ùr ann anns na ceithir uairean fichead mu dheireadh.

Plèanaichean Ruiseannach

Chaidh itealain Typhoon à RAF Inbhir Lòsaidh a ghairm gu tachartas far iar-thuath na h-Alba sa mhadainn. Tha itealan Voyager à RAF Brize Norton a' cumail connaidh riutha. Chaidh an gairm na h-uimhir de thursan ron seo, a chumail sùil air plèanaichean Ruiseanach a bha a' bagairt air crìochan adhair na Rìoghachd Aonaichte.

A' Ghàidhlig

Tha fear a thug cha mhòr fad a bheatha obrach a' strì às leth na Gàidhlig ag ràdh gu bheil dòchas ann dhi fhathast mar chànan choimhearsnachd. Tha sin a dh'aindeoin rabhaidh an t-seachdain seo nach bi coimhearsnachdan Gàidhlig air fhàgail anns na h-Eileanan an ceann deich bliadhna mura bi atharrachadh mòr ann. Tha am beachd sin stèidhichte air rannsachadh a rinn a' bhuidheann-sgrùdaidh Soillse ann an trì coimhearsnachdan eileanach. Thuirt Fionnlagh MacLeòid bho Ionad Cànain Mhoireibh, gun robh an crìonadh follaiseach fad bhliadhnaichean mòra, ach gun gabh a leasachadh le taic do phàrantan agus le cumail na Gàidhlig ris an òigridh.

Anndra Bacastair

Tha fear de chomhairlichean Loch Abair ag ràdh gur e cho neo-eisimeileach agus a tha e as coireach gun deach a ruaigeadh bho bhuidhinn neo-eisimeilich Chomhairle na Gàidhealtachd. Fhuair Anndra Bacastair post-dealain an-dè bho cheannardan na Comhairle ag innse dha gum feum e falbh às a' bhuidhinn gun dàil. Tha Mgr Bacastair air a bhith a' càineadh mar a tha na neo-eisimeilich a' ruith na comhairle. Thuirt e gu bheil na ceannardan a' cur bacadh air saorsa-labhairt agus gun lean esan air a' riochdachadh mhuinntir na sgìre aige.