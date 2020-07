Litir bho ChalMac mu Chovid-19

Chaidh iarraidh air Caledonian Mac a’ Bhriuthainn litir a thoirt do gach neach a bhios a' siubhal air na seirbheisean aca chun nan eileanan gus aire a tharraing gu cho cudromach 's a tha e nach tèid an coròna-bhìoras a sgaoileadh sna coimhearsnachdan sin.

Tha cuid de dh’eileanan ann far nach robh aon chùis den ghalar fhathast, ach tha feadhainn aca às aonais sheirbheisean slàinte a sheasadh ri àireamh mhòir de dhaoine leis a' bhìoras.

Dh’innis Caledonian Mac a’ Bhriuthainn an t-seachdain a chaidh gun robh iad a’ fosgladh an àirde an cuid sheirbheisean chun nan Eileanan an Iar, gu ìre, às dèidh còrr is trì mìosan de bhith a' ruith chlàr-ama èiginnich.

Nochd dragh toiseach na mìos gum biodh cus dhaoine airson a-dhol chun nan eileanan, às dèidh mar a bhris làrach-lìn ChalMac, agus iarrtas cho mòr air tiocaidean.

Ann an Arcaibh, tha Serco Northlink, Pentland Ferries agus Lognair air innse gun dèan iadsan a leithid, agus dragh air comhairle agus bòrd slàinte na sgìre gun èirich cùisean den ghalar an sin.

Thuirt cathraiche bhòrd coimhearsnachd ChalMac, Aonghas Caimbeul, gun robh iad deònach an aon sheòrsa teachdaireachd a thoirt seachad air na slighean acasan, agus gun robh e air leth cudromach an-dràsta a bhith faiceallach, gus nach sgapadh am bhìoras sna h-Eileanan Siar.