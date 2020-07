Eden Court feumach air taic airgid

Tha taigh-cluiche Eden Court an dòchas cuibhreann den £10m a tha Riaghaltas na h-Alba a' cur ma seach airson àiteachan ealain a tha ann an staing le suidheachadh a' choròna-bhìorais.

Thuirt iad gu bheil dùil aca fios fhaighinn an t-seachdain seo mu am bi cothrom aca feuchainn air an airgead sin.

Thuirt ceannard Eden Court ann an Inbhir Nis, Seumas MacCoinnich Blackman, gu bheil dùil acasan ri stiùireadh oifigeil am bi e comasach dhaibh feuchainn air an stòras, ach gu bheil iad gu math dòchasach gum bi.

Ath-leasachadh

Thuirt e gum biodh taic-airgid cudromach dha-rìreabh gus dìon a chur air Eden Court aig àm gu math doirbh.

Thathar air a bhith dèanamh ath-leasachadh air an làraich taobh a-muigh an togalaich an dràsta.

Bha pìos ealain 'Excavation' a chaidh a chruthachadh le Kate Whiteford air beulaibh an togalaich, 's tha sin ga thoirt air falbh.

Bheir seo cothrom barrachd rùm a bhith aca airson teanta mòr far am bithear a' cumail cuirmean-ciùil às t-samhradh.