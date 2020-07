Railidh Mhuile dheth

Image caption 'S e Pòl MacFhionghuin a bhuannaich an railidh an uiridh.

Chaidh Railidh chàraichean Mhuile a chur dheth am-bliadhna ri linn buaidh a' Choròna-bhìorais.

Bha còir aige a dhol air adhart 'son ceithir làithean a' tòiseachadh air an 8mh Dàmhair, ach leis a' mhì-chinnt agus iomagain timcheall a' phandemic cho-dhùin na daoine a tha a' cur na rèise air dòigh gum biodh e na bu shàbhailte a cur dheth am-bliadhna.

Thòisich Railidh Mhuile ann an 1969 agus 's iad a' chiad railidh a fhuair cead tro Achd Pàrlamaid airson rathaidean a dhùnadh dhan phoball airson an rèis a chumail.

2021

Bidh daoine a' tighinn dhan eilean bho air feadh an t-saoghail airson a bhith a' farpais agus a bhith a' coimhead na rèise.

B' fheudar dhaibh an railidh a chur dheth ann an 2017 agus 2018 leis nach fhaigheadh iad àrachas.

Bha seo fhad 's a bha rannsachadh a' dol air adhart air mar a chaidh luchd-amhairc a mharbhadh aig Railidh Jim Clark anns na Crìochan agus Railidh an Snowman ann an Inbhir Nis.

