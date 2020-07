CNES a' faighinn £2.3m bho Oighreachd a' Chrùin Alba

Image copyright Oighreachd a' Chrùin

Chuir Comhairle nan Eilean Siar fàilte air an naidheachd gum faigh iad £2.3m bho Oighreachd a' Chrùin Alba airson na bliadhna 2018/19.

Tha seo £600,000 a bharrachd na fhuair iad 'son na bliadhna 2017/18.

Thuirt Ceannard na Comhairle, Ruairidh MacAoidh, gu bheil an t-àrdachadh seo math dha-rìribh.

"Faodaidh sinn còmhradh ri na coimhearsnachdan againn air ciamar as urrainn dhuinn taic a thoirt dha càch a chèile, agus dè na seirbheisean a bhios deatamach dhuinn aig an àm dhuilich a tha seo.

Moladh

"Thèid co-dhunaidhean a dhèanamh air na pròiseactan airson 2017/18 air a' mhìos seo, agus bidh mi a' moladh gum bu chòir a' Chomhairle co-dhùnadh a dhèanamh air cò gheibh an t-ionmhas 'son 2018/19 air an ath-mhìos.

"Tha seo airson's gum faigh na coimhearsnachdan luach an airgid seo cho luath 's a ghabhas", thuirt e.

Chaidh cumhachdan is còraichean Oighreachd a' Chrùin a thoirt seachad do dh'Alba ann an 2017 mar phàirt de na molaidhean ann an Aithisg Choimisean Mhic a' Ghobhainn a bha a' moladh barrachd chumhachdan a thoirt do dh'Alba.

Bidh Oighreachd a' Chrùin a' dèanamh airgid le bhith a' togail màl air pròiseactean a tha a' cleachdadh grunnd na mara suas gu dusan mìle a-muigh bho chladaichean na dùthcha; na h-aon chòraichean air uisgeachan na h-Alba 200 mìle mara a-mach bhon oir-thìr; màl bho 720 tuathanachasan èisg; 5,800 laimhrigean; 37,00 heactair de dh'fhearann, òir is airgid, agus còraichean airson iasagach a' bhradain.

Tha an t-airgead sin air a roinn am measg chomhairlean na h-Alba.