Ceist na Gàidhlig "air a bhith ro phoilitigeach"

Image copyright Paul Buckingham/Geograph

Thuirt fear de na buill Thòraidheach ann am Pàrlamaid na h-Aba, Dòmhnall Camshron, gu bheil bheil ceist na Gàidhlig air dhol ro phoilitigeach.

Ach thuirt e gu bheil na Tòraidhean deònach obrachadh còmhla ri Riaghaltas na h-Alba airson cor na Gàidhlig a leasachadh.

Bha Mgr Camshron a' bruidhinn às dèidh do leabhar nochdadh an t-seachdain seo chaidh a thuirt gu bheil a' Ghàidhlig an cunnart a dhol à bith mar chànan coimhearsnachd an taobh a-staigh deich bliadhna.

Thuirt ceannard nan Làbarach an Alba, Richard Leonard, air an deireadh sheachdain gu bheil e cudromach taic a chumail ris a' Ghàidhlig a thaobh a dualchais agus dha na coimhearsnachdan anns a bheil i fhathast ga bruidhinn.