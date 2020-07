Beachd bho Ghàidheil ùra air leabhar mu 'staing' na Gàidhlig

'S iomadh beachd a nochd anns na làithean mu dheireadh mu leabhar ùr mu staid na Gàidhlig sa choimhearsnachd.

Tha an leabhar 'The Gaelic Crisis in the Vernacular Community' a' toirt rabhaidh seachad gu bheil a h-uile coltas ann gum bi a' Ghàidhlig air a dhol à bith sna h-Eileanan ann an 10 bliadhna eile - ma leanas cùisean mar a tha iad.

Ach ann am bailtean mòra na h-Alba 's ann a thàinig adhartas air suidheachadh a' chànain.

Bhruidhinn Niall Bartlett ri feadhainn a tha an sàs ann an gnothaichean na Gàidhlig ann an Glaschu.