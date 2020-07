Àrd-choinneamh ga h-iarraidh mun Ghàidhlig

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh An t-slighe air adhart dhan Ghàidhlig

Tha am BPA Gàidhealach Tòraidheach, Dòmhnall Camshron, ag iarraidh gun tèid àrd-choinneamh Gàidhlig a chumail san aithghearrachd far an tèid ceistean poilitigeach a chur an dàrna taobh airson fuasgladh a lorg.

Bha e a' bruidhinn is na trì pàrtaidhean as motha aig Pàrlamaid na h-Alba ag ràdh gu bheil iad airson obrachadh còmhla a chum maith na Gàidhlig, is rannsachadh ùr air dealbh gu math dubhach a thoirt seachad mu shuidheachadh a' chànain anns a' choimhearsnachd.

"Sgrìobh mi gu Ceit Fhoirbeis, a bhios mi a' leantainn sa Phàrlamaid, a ràdh, cuireamaid na sgaraidhean poilitigeach an dàrna taobh 's obraicheamaid còmhla," thuirt Mgr Camshron.

"Tha mi toilichte a ràdh gun do fhreagair i gu math sgiobalta, 's gun robh i taiceil don bheachd sin.

"An ath-cheum dhòmhsa, saoilidh mi gur e fòram air choireigin, no àrd-choinneamh a chur air dòigh - badeigin air Ghàidhealtachd - far am faigh sinn na daoine ceart cruinn còmhla, 's ro-innleachd phractaigeach a bhualadh a-mach airson na slighe air adhart," thuirt e.