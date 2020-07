An t-slighe air adhart dhan Ghàidhlig

Thuirt na trì pàrtaidhean as motha ann am Pàrlamaid na h-Alba gu bheil iad airson obrachadh còmhla a chum maith na Gàidhlig agus airson is gun tèid a h-ath-bheothachadh mar chànan coimhearsnachd.

Tha am BPA Tòraidheach Dòmhnall Camshron a-nise ag iarraidh gun tèid àrd-choinneamh a chumail mun chànan san aithghearrachd.

An sin, tha e an dòchas, dheadh ceistean poilitigeach a chur an dàrna taobh.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.