Cothrom air slighe ùir

Chuir Colaisde Caisteil Leòdhais, fàilte air an leabhar ùr a thog ceistean mòra mun Ghàidhlig.

Tha "The Gaelic Crisis in the Vernacular Community" air na h-uimhir de dheasbad a dhùsgadh bho chaidh fhoillseachadh an t-seachdainn seo chaidh le mòran a' greimeachadh air a' cho-dhùnadh gun tèid a' Ghàidhlig à bith mar chànan coimhearsnachd taobh a-staigh deich bliadhna ma leanas cùisean mar a tha iad.

'S e briseadh dùil a th' anns an teachdaireachd sin do mhòran ach tha feadhainn eile ga fhaicinn mar chothrom slighe ùr fheuchainn.

Thug ceannard ùr Roinn na Gàidhlig aig Colaisde a' Chaisteil, Angela Weir, a beachd do Sheumas Dòmhnallach air Aithris na Maidne.