Faraidhean Aiseig a' Chorrain suas

Dhearbh Comhairle na Gàidhealtachd gun tòisich iad a' togail faraidhean air Aiseag a' Chorrain a-rithist bho Dhiluain an 13mh den Iuchar aig prìs seusan 2020/21.

Sguir iad air faraidhean a thogail air an 12mh den Ghiblean.

Chithear a-nise àrdachadh air na faraidhean de 3% agus a' Chomhairle air aontachadh an cur suas an-uiridh.

Bha seo gus a bhith air tachairt bhon 1mh den Ghiblean ach chaidh dàil a chur air ri linn sgapadh Chovid-19.

Bu chòir do dhaoine a tha a' cleachdadh an aiseig dèanamh cinnteach gu bheil iad a' leantainn riaghailtean a thaobh astrachadh sòisealta agus glaineid. Am measg sin bu chòir masgaichean aodainn a bhith air an cleachdadh is e a-nis riatanach sin a dhèanamh air a h-uile goireas siubhal poblach.

Pàigheadh

B'fheàrr gun tèid pàigheadh le cairt ach ma 's e gun e airgead a thathar a' cleachdadh bu chòir t-suim cheart a bhith aig daoine airson an luchd-obrach.

Thathar ag iarraidh gun dèan daoine cinnteach masgaichean a bhith orra airson gach còmhradh le luchd-obrach am broinn an cuid chàraichean agus an gaotharan aidheir am broinn a' chàr a chur dheth.

Feumaidh daoine a tha a' siubhal air chois masg a bhith orra nuair a tha iad am broinn raoin nan luchd-siubhail cuideachd.