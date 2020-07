Ma tha deagh ainm agaibh airson each, tha cothrom ann an-dràsta searrach ùr bho Each Èirisgeach ainmeachadh ann am farpais.

Tha Comann Each nan Eilean ag amas air inbhe na gnè sònraichte - nan àrainneachd nàdarra - a thogail.

Agus leis a sin, tha iad a-nis a' toirt toileachais do dhaoine air feadh nam meadhanan sòisealta.

Le tuilleadh - seo Shona NicDhòmhnaill