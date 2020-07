Cudromachd sheacaidean-sàbhalaidh ga daingneachadh

Image copyright MAIB

Dh'fhaodadh gum biodh sgiobair bhàta-iasgaich a chaidh a bhàthadh far Bhrùra ann an Cataibh an-uiridh air tighinn beò às an tubaist a mharbh e nan robh seacaid-sàbhailidh air a bhith air.

Tha sin a-rèir aithisg bho Bhuidhinn Rannsachaidh nan Tubaistean Mara, an MAIB, mu bhàs Uilleim Shutharlanaich.

Bha an Anna-Marie II a' tilleadh bho Linne Mhoireibh nuair a chuir i car dhith ann an stuadhan a bha nas motha na an àbhaist faisg air Cala Bhrùra san t-Sultain an-uiridh.

Chaidh an sgiobair, Uilleam Sutharlanach, a bha 51 is a bha air a bhith ag iasgach fad a bheatha, agus a mhac, a bha 26, a sguabadh dhan mhuir.

Chaidh aig an fhireannach as òige air faighinn gu tìr, ach chaidh Uilleam Sutharlanach a bhàthadh.

Fhuair Buidheann Rannsachaidh nan Tubaistean Mara gun robh e air a cheann a bhualadh is gum faodadh sin a bhith air buaidh a thoirt air a chomas snàimh.

Nan robh seacaid-sàbhalaidh air a bhi air, dh'fhaodadh gum biodh e air tighinn às an tubaist beò, fhuair iad.

Thug Buidheann Rannsachaidh nan Tubaistean Mara lagh a-steach roimhe gum feum seacaidean-sàbhailidh a bhith air an cleachdadh ri linn na chaill de dh'iasgairean am beatha ann an tubaistean.

Fhuair an rannsachadh nach robh an t-eòlas farsaing a bh'aig Mgr Sutharlanach air a chuideachadh mu choinneimh meud nan stuadhan a bhuail am bàta aig beul na h-aibhne, a bha doirbh a thomhas bhon mhuir, 's ris nach robh dùil.

Thog iad air mar a tha cunnart nas motha ann gun cuir bàtaichean beaga iasgaich car dhiubh ann an stuadhan mòra an taca ri bàtaichean le deicichean, agus mar sin dheth gu bheil e cudromach gun dèan iasgairean ullachadh mu choinneimh seo.