Dragh thuathanach mu aontaidhean malairt ùra

Tha dragh air tuathanaich gum faodadh mòran aca an gnìomhachas a chall ma thig stuth a-steach a Bhreatainn fo aontaidhean malairt ùra a bhios nas saoire agus aig ìre nas ìsle na am biadh a nì iad fhèin.

Tha Aonadh nan Tuathanach, an NFU, ag ràdh gum feum Riaghaltas Westminster tuathanaich agus luchd-ceannaich a dhìon ann an còmhraidhean malairt Bhrexit.

Tha còrr is millean ainm a-nis air athchuing a chur an t-aonadh air dòigh ag iarraidh dìon air inbhe a' bhìdh.

Thuirt fear de stiùirichean an NFU ann an Alba, Raibeart Dòmhnallach, gun robh eagal sa ghnìomhachas gun tig biadh a-steach dhan dùthaich nach eil aig na h-ìrean a tha iadsan a' cumail ris.

"Tha e a' cosg dhuinne beathaichean a thogail cho math 's a tha sinne a' dèanamh," thuirt e.

"Ma thig am biadh a tha sin a-steach bho thall-thairis bidh e nas saoire agus dìreach mar a tha daoine a' smaoineachadh chì iad am biadh saor agus ceannaichidh iad sin, agus 's e sin an t-eagal a th' oirnn gun cuir e a-mach à obair sinn," thuirt Mgr Dòmhnallach.

Ri linn na h-athchuinge agus mòran choiteachaidh bho Aonadh nan Tuathanach thèid Coimisean Malairt agus Àiteachais ùr a stèidheachadh.

Nì iad aithris do Riaghaltas Westminster agus tha dùil gun toir iad comhairle seachad air aontaidhean malairt sam bith a dh'fhaodadh a bhith a' ciallachadh gum faigh biadh air prìs agus aig ìrean nas ìsle a-steach dhan dùthaich.