Eaconomaidh

Bidh an Seansalair, Rishi Sunak, a' foillseachadh sreath mholaidhean an-diugh 'son an eaconomaidh a chuideachadh tro èiginn a' Choròna-bhìorais. Bidh £2bn ann an aon sgeama 'son cosnadh a thoirt do dhaoine òga eadar 16 agus 24 bliadhna de dh'aois. Tha dùil cuideachd ri faochadh 'son ùine bho chìs stampa agus gearradh ann am VAT do chuid.

Iasad

Tha Riaghaltas na h-Alba ag iarraidh air an t-Seansalair £80bn a chur ri brosnachadh eaconomach air feadh na Rìoghachd Aonaichte agus cead dha na dùthchannan fèin-riaghailte an cuibhreann fhèin den airgead sin a chosg mar a thogras iad. Dh'iarr Rùnaire Ionmhais na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, cead do dh'Alba suas ri £5mn a ghabhail air iasad agus airgead calpa a chosg air seirbheisean làitheil.

Covid-19

Dh'aidich Buidheann Slàinte na Cruinne gu bheil fianais a' sìor thighinn am follais gu bheil Covid-19 a' sgapadh air mìrean beaga a tha a' fuireach a' crochadh anns an adhar. Bha an WHO a' freagairt litir bho chòrr 's 200 de luchd-saidheans a tha a' cumail a-mach nach eil a' bhuidheann air a bhith a' gabhail ris an fhianais sin. Ach thuirt an WHO gu bheil tuilleadh fianais a dhìth mus bi co-dhùnadh cinnteach ann.

Dubh-chàineadh

Dh'iarr Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte maitheanas an dèidh aithisg anns a bheil dubh-chàineadh agus a fhuair gun do rinn trì seòrsachan de leigheas meadaigeach do bhoireannaich cron orrasan agus air naoidheanan gun bhreith. Chuala an t-ath-sgrùdadh bho chòrr 's 700 boireannach a fhuair na diofar dhrogaichean agus obair-lannsa.

FirstGroup

Thuirt FirstGroup, a tha a' ruith sheirbheisean bus agus trèana, gu bheil ùine mhì-chinnteach romhpa le cho beag 's tha air a bhith a' siubhal tron Lockdown. Dh'fhoillsich a' chompanaidh, a tha stèidhichte ann an Obar Dheathain, call còrr 's £150m air a' bhliadhna chun a' Mhàirt an dèidh cha mhòr £10m de phrothaid air a' bhliadhna ron sin.