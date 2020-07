Rabhadh mu a bhith a' sgèith drònaichean

Thug oifigearan poilis rabhadh seachad do dhaoine a tha a' sgèith drònaichean air Ghàidhealtachd.

Chaidh an gairm agus aithrisean gun deach dròn fhaicinn a' sgèith ann an sgìre thaigheadais ann an Inbhir Narann Diardaoin a chaidh.

Thuirt neach-labhairt Phoilis Alba gun robh iad airson cuir ann an cuimhne dhaoine gum feum iad a bhith cùramach - gu h-àraid faisg air puirt-adhair agus bailtean mòra agus beaga - nuair a tha iad a' cleachdadh drònaichean.

Tha duine sa bith a tha a' sgèith dròin air a mheas mar phaidhleat.

"Tha e an urra ri gach paidhleat a bhith fiosraichte mu na laghan co-cheangailte ri a bhith a' sgèith dròin," thuirt iad.