Bainnsean beaga

'S iomadh banais air an deach dàil air sgath a' choròna-bhìorais. Ach fiù 's ged a tha e a-nis ceadaichte pòsadh le banais bheag a thèid a chumail a-muigh gun mòran idir an làthair, tha co-dhùnadh aig càraidean ri dhèanamh - pòsadh le nas lugha dhaoine an làthair agus leis an tuilleadh riaghailtean, air neo fhàgail 'son greiseag fhathast.

Tha Nicole Webber air a bhith a' dèanamh beagan rannsachaidh mu cò ris a tha e coltach banais a chumail aig an ìre seo de thogail an lockdown.