Lockdown na h-Alba

Bidh dearbhadh aig Nicola Sturgeon an-diugh gum faod taighean-seinnse, taighean-òsta agus àiteachan-bìdhe ann an Alba làn-fhosgladh a dhèanamh bho Dhiciadain seo tighinn cho fad' 's gun cùm iad gu dlùth ri riaghailtean glainneid agus sàbhailteachd. 'S e seo an treas ceum ann an togail an Lockdown ann an Alba, ach bidh rabhadh aice cuideachd gum feum faiceall a bhith ann agus aire dha na riaghailtean.

Taic Riaghaltais

Thuirt an Seansalair, Rishi Sunak, gu bheil an taic eaconomach a dh'ainmich esan an dè mu choinneimh èiginn a' choròna-bhìorais air sgeama cho fialaidh agus coileanta 's a th' ann an àite sam bith eile air an t-saoghal. Ach dh'aidich e gum bi feadhainn ann a bhios a' fulang. 'S e beachdan measgaichte a th' aig gnìomhachas agus luchd-gnothaich air na molaidhean. Chuir feadhainn fàilte air taic airson cosnaidhean a ghlèidheadh, ach tha roinnean eile mar ghnìomhachas nam plèanaichean agus seirbheisean adhair ag ràdh nach robh guth aig an t-Seansalair orrasan.

An Spàinn

Thuirt fear de cheannardan na turasachd san Spàinn gur e briseadh-dùil a th' ann gum feum feadhainn a tha a' tighinn a dh'Alba an dèidh a bhith san Spàinn a dhol gu cuarantain. Thuirt Miguel Sanz, stiùiriche na turasachd ann am Madrid, prìomh bhaile na Spàinne, gur e glè bheag den choròna-bhìoras a th' ann am Madrid, no ann an sgìrean Spàinnteach eile dham bi Albannaich a' dol air saor-làithean.

Sampail Deuchainn

Tha NHS na Gàidhealtachd a' rannsachadh ciamar a chaidh baga anns an robh sampail deuchainne airson Covid-19 fhàgail ri taobh rathaid an A9. Mhothaich dràibhear dhan bhaga air fàil an rathaid faisg air Baile Dhubhthaich a' bhòn-dè. 'S ann às Ospadal Ghallaibh ann an Inbhir Ùige gu ruige Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis a bha iad a' dol. Thuirt an NHS nach robh cunnart sam bith ann dhan mhòr-shluagh.

A' Ghàidhlig

Thuirt a' chiad Mhinistear airson na Gàidhlig a bh' ann am Pàrlamaid na h-Alba gu bheil an cànan a' bàsachadh agus gur e leasachadh eaconomach an dòigh as coltaiche air a sàbhaladh. Thuirt Alasdair Moireasdan, agus e a' bruidhinn air Aithris na Maidne an-diugh, gum feum buidhnean poblach agus prìobhaideach cosnaidhean a ghluasad dha na h-Eileanan. Thuirt e gun do rinn Achd na Gàidhlig agus poileasaidhean leasachaidh cànain feum aig aon àm, ach gu bheil e teagmhach a bheil iad gu mòran feum anns an t-suidheachadh sa bheil a' Ghàidhlig anns a' choimhearsnachd anns an là an-diugh.