Naidheachdan 11:00

Còmhdach-aodainn

Tha e mar fhiachaibh bhon diugh air sluagh na h-Alba còmhdach-aodainn a' chleachdadh ann am bùithtean agus air goireasan siubhail poblach. Tha sin agus giorrachadh bho dhà mheatair san astar-sòisealta a-measg na dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba. Chan eil siubhal gun chòmhdach-aodainn ceadaichte nas motha air còmhdhail phoblach ann an Èirinn a Tuath no ann an Sasainn, agus anns a' Chuimrigh chaidh iarraidh air an t-sluagh an aodann a chòmhdach far nach gabh astar-sòisealta dèanamh.

Cuarantain

Chaidh na riaghailtean cuarantain a' thogail an-diugh air daoine a' tighinn dhan Rioghachd Aonaichte bho liosta de dhùthchannan eile. Chan eil uimhir de dhùthchannan air liosta na h-Alba agus eu-coltach ris na dùthchannan Breatannach eile, feumaidh feadhainn a thig a dh'Alba às an Spainn fèin-aonranachadh a' dhèanamh son cola deug. Agus thug Oifis na Dùthcha Serbia far na liosta an-raoir, a' cur Sasainn air an aon bhonn ri Alba, a' Chuimrigh agus Èirinn a Tuath.

CalMac

Rinn Cathraiche Comataidh na Còmdhail aig Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robasdan, toileachadh ri dearbhadh bho Chaledonian Mac a' Bhruthainn gum faod luchd-siubhail a-niste àite a chur air dòigh air na seirbheisean aiseig suas ri mìos ro làimhe, seach an cola-deug a bh'ann. Tha Cal Mac cuideachd a' leigeil le barrachd dhaoine siubhal aig an aon àm an dèidh comhairle ùr bhon riaghaltas. Thuirt Ùisdean Robasdan gu bheil mòran air a bhith a' gearain ris-san mun t-siostam a bha ann.

Iomairt theasargainn

Chan eil sgeul fhathast aig luchd-teasargainn air duine a chaidh a dhìth air Loch Nis. Chaidh aithris gun do thuit dithis far bhàta goirid ro sheachd uairean an-raoir faisg air Duras air taobh sear an loch. Chaidh aon duine a' thoirt às an uisge gu sàbhailte ach cha robh sgeul air an duine eile.

A' Ghàidhlig

Thuirt Ceit Fhoirbeis, am ball-parlamaid agus Rùnaire an Ionmhais ann an Riaghaltas na h-Alba, gu feum Gàidheil modh a chur an dàrna taobh agus a Ghàidhlig a' chleachdadh air a h-uile cothrom. Thuirt ball an Eilein Sgitheanaich, Loch Abair agus Bàideanach, agus i a' cuir a beachd fhèin ris an deasbad mu shuidheachadh a' chànain, gu feum Gàidheil iarraidh air buidhnean poblach agus prìobhaideach seirbheisean a' thoirt dhaibh 'sa Ghàidhlig.