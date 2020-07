Àrd-choinneamh èiginneach airson na Gàidhlig

Tha dithis a bha an-sàs ann a bhith strì airson cor na Gàidhlig fad bhliadhnaichean ag ràdh gum bu chòir àrd-choinneamh èiginneach a chumail mu staid a' chànain an ceann grunn sheachdainnean.

Sgrìobh an Dr Mìcheil Foxley agus Bruce Robasdan gu buill-phàrlamaid Albannach na Gàidhealtachd 's nan Eilean le iarrtas airson plana don chànan às dèidh Covid-19.

Bha an Dr Mìcheil Foxley na chomhairliche agus na cheannard air Comhairle na Gàidhealtachd aig aon àm.

Bha Bruce Robasdan greis na Cheannard eadar-amail air Bòrd na Gàidhlig agus bha e os cionn foghlam aig Comhairle na Gàidhealtachd bho chionn bhliadhnaichean air ais.

Anns an litir, tha an dithis ag ràdh gum bu chòir an rannsachadh a nochd san leabhar The Gaelic Crisis in the Vernacular Community bho chionn beagan sheachdainnean daoine a dhùsgadh.

Tha iad a' dèanamh dheth gu bheil cruaidh fheum air plana airson Gàidhlig ath-nuadhachadh às dèidh staing Covid-19.

Feumar buidhean neo-eisimileach a' stèidheachadh le daoine bho air feadh saoghal na Gàidhlig tha iad ag ràdh.

Bhiodh an àrd-choinneamh a tha an Dr Foxley agus Mgr Robasdan ag iarraidh a' coimhead air foghlam, coimhearsnachd, cultar agus eaconamaidh nan sgìrean sa bheilear a' bruidhinnn na Gàidhlig.

Tha iad air iarrtas a dhèanamh airson a' choinneamh-sa a chumail an ceann beagan sheachdainnean, chan ann taobh a-staigh beagan mhìosan.

Tha an dithis ag ràdh ge ta, gum biodh tachartas sam bith mar seo air a chuingealachadh a thaobh na dh'fhaodadh tighinn às.