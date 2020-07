Iarrtas airson ionad campachaidh faisg air an Aghaidh Mhòir fhosgladh

Thathar ag iarraidh gu fosgail ionad campachaidh faisg air an Aghaidh Mhòir a-rithist às dèidh mar a thadhail mhòran dhaoine air an sgìre thar na deireadh sheachdain.

Tha Camping in the Forest a'ruith ionad campachaidh a' Ghlinne Mhòir agus tha iad air diùltadh an làrach, faisg air Loch Mòr-thulaich, fhosgladh air an t-seusan sa.

Chaidh aithris gun do rinn mòran dhaoine is carbadan air an sgìre thairis air deireadh na seachdain agus gu robh cuid a' campachadh far an togradh iad fhèin.

Dh' fhàg cuid sgudal às an dèidh.

Thuirt comhairliche sgìre Srath Spè agus Bhàideanaich, Bill Lobban gun robhar a' cur fàilte air aoighean sam bith chun na sgìre ach gu feumadh daoine a bhith cùramach.

Thuirt Mgr Lobban nach robh e a' dèanamh ciall nach do dh' fhosgail an làrach campachaidh.