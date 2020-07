Thèid cùmhnant aontachadh gu foirmeil an t-seachdainn seo gus trì taighean ùra a thogail air a' Chomraich - a chosgas trì cheud mìle not.

'S ann bho Riaghaltas na h-Alba a thàinig an t-airgead, agus 's ann bho Bhòrd Slàinte na Gàidhealtachd a thàinig an talamh ann an Camas Tearrach - as dèidh strì mhòir sa choimhearsnachd airson taighean do mhuinntir an àite.

Tha an aithris seo aig Pàdraig MacAmhlaigh.