Tidsearan ùra airson Moireibh

Bidh iomairt fastaidh aig Comhairle Mhoireibh feuch fichead tidsear fhaighinn gus clann a chuideachadh faighinn air ais gu foghlam às dèidh glasadh a' Choròna-bhìorais.

Fhuair an t-ùghdarras ionadail £800,000 bho Riaghaltas na h-Alba airson nan dreuchdan.

Thathas an dòchas dusan tidsear agus ochdnar luchd-obrach a bhios an sàs ann an ceaglaichean eadar sgoiltean agus dachannan fhaighinn.

Bidh iad ag obair ann an grunn sgoiltean far a bheil tuilleadh luchd-obrach a dhìth.

Thèid a' chiad chuibhreann de dhreuchdan a shanasachd bho Dhihaoine.