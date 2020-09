Le mar a tha an coronabhìoras a' sgapadh ann an grunnan sgìrean do dh'Alba, ma dh'fhaoidhte gu bheil e freagarrach gu bheil seann sgeulachd mu mar a thàinig am plàigh gu baile Sòlam ann an Ìle gu bhith air ath-innse ann an leabhar ùr.

Chaidh an leabhar a sgrìobhadh leis an Ollamh Steve Mithen bho Oilthigh Reading, as deidh dha rannsachadh a dhèanamh air eachdraidh an eilein.

Tha an aithris seo aig Andreas Wolff.